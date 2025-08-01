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Воздушные силы отбили большинство ночных "Шахедов": детали атаки РФ

Украина, Пятница 01 августа 2025 09:28
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Воздушные силы отбили большинство ночных "Шахедов": детали атаки РФ Фото: украинские военные ликвидировали большую часть выпущенных Россией дронов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 1 августа Россия атаковала Украину более 70 ударными дронами и беспилотниками-имитациями. Часть дронов попала в прифронтовые районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

В ночь на 1 августа противник атаковал 72 ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Беспилотники враг запускал с направлений:

  • Миллерово,
  • Курск,
  • Приморско-Ахтарск.

Как пояснили украинские военные, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 44 вражеских дрона на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 28 беспилотников в 9 локациях. В частности известно, что были атакованы прифронтовые территории Харьковской Донецкой, Днепропетровской областей и Киевской области.

Ночная атака на Украину

Заметим, что в ночь на 1 августа россияне били по Днепропетровской области ударными дронами. В результате атаки разрушен частный дом, из-под завалов достали двух детей.

Пострадавшие - 4-летний мальчик и 15-летняя девочка - госпитализированы.

По данным медиков, состояние мальчика - тяжелое, девочки - средней тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь.

В то же время сегодня утром оккупанты ударили из артиллерии по Херсону. В результате обстрела погибла мама троих детей.

Стоит добавить, что этой ночью россияне обстреляли и Запорожский район, ударив по жилым домам. В результате российских ударов пострадали двое мирных жителей.

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