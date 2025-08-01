Діти опинилися під завалами: РФ била по Дніпропетровській області (фото)

Сьогодні вночі, 1 серпня, росіяни били по Дніпропетровській області ударними дронами. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, з-під завалів дістали двох дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, вранці з-під завалів понівеченого приватного будинку в Синельниківському районі дістали двох дітей.

Постраждалі - 4-річний хлопчик і 15-річна дівчинка - госпіталізовані. За даними медиків, стан хлопчика - тяжкий, дівчинки - середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну допомогу.

Російські війська атакували регіон ударними дронами. Сили ППО знищили три безпілотники, однак були й влучання.

Лисак уточнив, що у Синельниківському районі постраждали Васильківська, Українська та Миколаївська громади. Там поранено 35-річну жінку, виникли масштабні пожежі: горіли два фермерські господарства, ліцей, відділення пошти та приватне домоволодіння.

Тривають обстріли і на Нікопольщині, тут росіяни били по райцентру, Червоногригорівській і Марганецькій громадах артилерією та дронами. Поранено 25-річного чоловіка, який лікується амбулаторно.

Пошкоджені будівлі, транспорт та інфраструктура.

У Нікополі напередодні FPV-дрон влучив у приватний будинок.

Фото: наслідки російської атаки у Дніпропетровській області (dnipropetrovskaODA)

Оновлено о 10:01

У прокуратурі уточнили, що під завалами внаслідок обстрілу у Синельниківському районі опинилися троє дітей.

Один із дронів влучив по житловому будинку в межах Покровської громади.

Унаслідок атаки зруйновано приватне помешкання. З-під завалів рятувальники дістали трьох дітей. Усіх постраждалих госпіталізовано до лікарні. За попередніми даними, двоє дітей мають осколкові поранення та контузії.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.