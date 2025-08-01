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Росіяни атакували Запорізький район: є жертва та поранені

П'ятниця 01 серпня 2025 06:30
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Росіяни атакували Запорізький район: є жертва та поранені Ілюстративне фото: лікарі швидкої надають допомогу після атаки дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч на 1 серпня росіяни обстріляли Запорізький район, вдаривши по житлових будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Запорізької ОВА Івана Федорова у власному Telegram-каналі.

За словами Федорова, 1 серпня внаслідок російських ударів по Запорізькому району постраждали двоє мирних мешканців.

"Росіяни продовжують атаки на Запорізьку область. У Веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік. У Малокатеринівці через обстріл пошкоджено будинок, сталася пожежа. 65-річний чоловік поранений. Йому надається вся необхідна допомога", - йдеться у першому повідомленні.

Пізніше Федоров додав, що кількість постраждалих від нічної атаки на Запорізький район збільшилась.

За словами чиновника, було поранено 36-річну та 77-річну жінок. Одна з них зазнала ушкоджень у Веселянці, а інша - у Малокатеринівці. Їм надали всю необхідну допомогу.

Удар РФ по колонії у Запорізькій області

Нагадаємо, пізно ввечері 28 липня, російські війська скинули чотири керовані авіабомби на територію Біленьківської виправної колонії.

Унаслідок атаки повністю зруйнована їдальня установи, частково - адміністративний штаб і карантинна дільниця. Підтверджено загибель 16 засуджених. Загальна кількість постраждалих перевищила 90 осіб.

В Запорізькій ОВА оперативно пояснили, чому засуджені не пішли в укриття, коли було оголошено повітряну тривогу.

Згодом міністр юстиції України Герман Галущенко повідомив, що ув'язнених евакуювали звідти відразу після російського обстрілу.

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Війна в Україні Атака дронів
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