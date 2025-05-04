ЗСУ атакували пункт росіян біля Бахмута: це ослабило окупантів під Покровськом

Повітряні сили ЗСУ вдарили по командному пункту російських мотострілків у районі Бахмута. Це вплинуло на бої на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

"Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії противника та завдавати йому відчутних втрат", - додали у Генштабі. Фото: ЗСУ вдарили по пункту армії РФ під Бахмутом (скриншот deepstatemap.live)

"Підтверджено, що Повітряні сили Збройних сил України днями завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута, тимчасово окупована територія Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Варто зазначити, що Росія продовжує тиснути на фронті, щоб прорвати українську оборону. Раніше українські військові повідомляли, що окупанти отримали наказ вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської області до 9 травня.

Головком ЗСУ Олександр Сирський також зазначав, що інтенсивність боїв на фронті зросла, попри те, що Кремль оголосив про так зване "перемир'я" на 9 травня.

Найактивнішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок. За даними Генштабу, минулої доби українські захисники зупинили 113 атак на Покровському напрямку.

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