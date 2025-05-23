Повітряні сили уразили передовий командний пункт окупантів в Бахмуті, - Генштаб

Успіхи українських бійців

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Сили безпілотних систем нещодавно знищили ешелоновану систему протиповітряної оборони (ППО) ворога на Донецькому напрямку.

На початку березня ЗСУ завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Оса" на Вугледарському напрямку.

Також на Вовчанському напрямку Сили оборони знищили точку злету ворожих дронів, дві антени зв’язку та комплекс відеоспостереження "Муром-М".

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