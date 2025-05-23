Воздушные силы поразили передовой командный пункт оккупантов в Бахмуте, - Генштаб

Успехи украинских бойцов

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Силы беспилотных систем недавно уничтожили эшелонированную систему противовоздушной обороны (ПВО) врага на Донецком направлении.

В начале марта ВСУ нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Оса" на Угледарском направлении.

Также на Волчанском направлении Силы обороны уничтожили точку взлета вражеских дронов, две антенны связи и комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

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