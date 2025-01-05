Повітряні сили України збили сотні дронів та ракет за тиждень

Повітряні сили України відбивають атаки противника та прикривають стратегічні об’єкти. За тиждень вони знищили 419 повітряних цілей і завдали 30 авіаударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України .

Українська тактична авіація здійснила 50 літаковильотів на винищувальне прикриття та підтримку військ. Пілоти знищили 49 повітряних цілей і завдали 30 авіаударів по позиціях противника, використовуючи різні типи бомб і ракет.

Протягом тижня протиповітряною обороною було збито 419 засобів повітряного нападу ворога. Серед них:

"Повітряні Сили продовжують відбивати повітряні удари противника, прикривати стратегічні державні об’єкти, об’єкти критичної інфраструктури держави, угруповання військ, завдають вогневого ураження ворогу на різних напрямках фронту", - наголосили в ПС.

Втрати Росії на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, за останню добу українські військові ліквідували 1730 росіян. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 796 тисяч солдатів.

У Міноборони повідомили, що минулого року Росія зазнала рекордних втрат. Ворог втратив понад 430 тисяч бійців, це майже 36 мотострілецьких дивізій.

Найбільші втрати були зафіксовані у грудні - 48 670 російських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.