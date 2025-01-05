Воздушные силы Украины сбили сотни дронов и ракет за неделю

Воздушные силы Украины отражают атаки противника и прикрывают стратегические объекты. За неделю они уничтожили 419 воздушных целей и нанесли 30 авиаударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины .

Украинская тактическая авиация осуществила 50 самолето-вылетов на истребительное прикрытие и поддержку войск. Пилоты уничтожили 49 воздушных целей и нанесли 30 авиаударов по позициям противника, используя различные типы бомб и ракет.

В течение недели противовоздушной обороной было сбито 419 средств воздушного нападения врага. Среди них:

Потери России на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки украинские военные ликвидировали 1730 россиян. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 796 тысяч солдат.

В Минобороны сообщили, что в прошлом году Россия понесла рекордные потери. Враг потерял более 430 тысяч бойцов, это почти 36 мотострелковых дивизий.

Наибольшие потери были зафиксированы в декабре - 48 670 российских военных.

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