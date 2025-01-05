Воздушные силы Украины сбили сотни дронов и ракет за неделю
Воздушные силы Украины отражают атаки противника и прикрывают стратегические объекты. За неделю они уничтожили 419 воздушных целей и нанесли 30 авиаударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
"Воздушные Силы продолжают отражать воздушные удары противника, прикрывать стратегические государственные объекты, объекты критической инфраструктуры государства, группировки войск, наносят огневое поражение врагу на разных направлениях фронта", - отметили в ВС.
В течение недели противовоздушной обороной было сбито 419 средств воздушного нападения врага. Среди них:
- 9 ракет различных типов;
- 370 ударных БпЛА типа "Shahed"
- 40 БпЛА других типов.
Украинская тактическая авиация осуществила 50 самолето-вылетов на истребительное прикрытие и поддержку войск. Пилоты уничтожили 49 воздушных целей и нанесли 30 авиаударов по позициям противника, используя различные типы бомб и ракет.
В результате ударов поражены:
- пункты управления,
- полевые склады боеприпасов,
- логистику,
- скопления техники и живой силы врага.
Потери России на фронте
По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки украинские военные ликвидировали 1730 россиян. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 796 тысяч солдат.
В Минобороны сообщили, что в прошлом году Россия понесла рекордные потери. Враг потерял более 430 тысяч бойцов, это почти 36 мотострелковых дивизий.
Наибольшие потери были зафиксированы в декабре - 48 670 российских военных.
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