Повітряні сили пояснили, як погода впливає на роботу ППО

Зимова погода в Україні впливає на роботу сил протиповітряної оборони. Зокрема, при мінусовій температурі відбувається обмерзання техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Системи - це теж техніка. Теж температури холодні можуть впливати. Обмерзання може бути. Так треба більше уваги приділяти, щоб утримувати її в робочому стані. Ну, і на людей, звичайно, (впливає, - ред.). Люди живі, вони повинні теж зберігати тепло", - сказав речник.

Ігнат пояснив, що у холодну пору захисники мають краще облаштовувати позиції, створювати умови для нормального несення служби. Оскільки засоби протиповітряної оборони - це великий комплекс техніки.

Погода і фронт

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна розповів, що негода не є повною перешкодою для російських атак "шахедами" та ракетами. Але перепади температур все ж впливають на роботу техніки.

Раніше у Сухопутних військах припускали, що погода в Україні, ймовірно, вплине на хід бойових дій. Дощі та сніг ускладнять пересування броньованої техніки, роботу дронів та авіації.

Також військові вважають, що одним з головних завдань на зиму для них залишається перерізання логістики ворога. У зимовий період це особливо важливо.

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