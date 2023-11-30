ua en ru
Чт, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Воздушные силы объяснили, как погода влияет на работу ПВО

Киев, Четверг 30 ноября 2023 09:30
UA EN RU
Воздушные силы объяснили, как погода влияет на работу ПВО Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Зимняя погода в Украине влияет на работу сил противовоздушной обороны. В частности, при минусовой температуре происходит обледенение техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спкиера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Системы - это тоже техника. Тоже температуры холодные могут влиять. Обмерзание может быть. Так надо больше внимания уделять, чтобы удерживать ее в рабочем состоянии. Ну, и на людей, конечно, (влияет, - ред.). Люди живы, они должны тоже сохранять тепло", - сказал спикер.

Игнат объяснил, что в холодное время защитники должны лучше обустраивать позиции, создавать условия для нормального несения службы. Поскольку средства противовоздушной обороны - это большой комплекс техники.

Погода и фронт

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина рассказал, что непогода не является полным препятствием для российских атак "шахедами" и ракетами. Но перепады температур все же оказывают влияние на работу техники.

Ранее в Сухопутных войсках предполагали, что погода в Украине, вероятно, повлияет на ход боевых действий. Дожди и снег усложнят передвижение бронированной техники, работу дронов и авиации.

Также военные считают, что одной из главных задач на зиму для них остается перерезание логистики врага. В зимний период это особенно важно.

Больше об актуальной ситуации на фронте - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Украинские войска наступают в направлении Мелитополя: карты ISW
Украинские войска наступают в направлении Мелитополя: карты ISW
DAILY
Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Экономить или печатать деньги? Почему Запад медлит с помощью Украине и какой у власти план "Б"