Воздушные силы объяснили, как погода влияет на работу ПВО

Зимняя погода в Украине влияет на работу сил противовоздушной обороны. В частности, при минусовой температуре происходит обледенение техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спкиера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Системы - это тоже техника. Тоже температуры холодные могут влиять. Обмерзание может быть. Так надо больше внимания уделять, чтобы удерживать ее в рабочем состоянии. Ну, и на людей, конечно, (влияет, - ред.). Люди живы, они должны тоже сохранять тепло", - сказал спикер.

Игнат объяснил, что в холодное время защитники должны лучше обустраивать позиции, создавать условия для нормального несения службы. Поскольку средства противовоздушной обороны - это большой комплекс техники.

Погода и фронт

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина рассказал, что непогода не является полным препятствием для российских атак "шахедами" и ракетами. Но перепады температур все же оказывают влияние на работу техники.

Ранее в Сухопутных войсках предполагали, что погода в Украине, вероятно, повлияет на ход боевых действий. Дожди и снег усложнят передвижение бронированной техники, работу дронов и авиации.

Также военные считают, что одной из главных задач на зиму для них остается перерезание логистики врага. В зимний период это особенно важно.

Больше об актуальной ситуации на фронте - в материале РБК-Украина.