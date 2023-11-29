Пастка в промзоні. Що відбувається в Авдіївці та чи далеко до переломного моменту на Півдні

Становище українських військ в Авдіївці погіршується з кожним днем, єдина ділянка із позитивною динамікою – на лівобережжі Херсонської області. Про ситуацію на різних напрямах та про те, чи далеко до переломного моменту на Півдні, – в огляді РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися: зведення Генштабу ЗСУ, аналітика американського Інституту вивчення війни (ISW) та українського проекту DeepState, заяви військових спікерів, а також коментарі експертів Олександра Коваленка та Олександра Мусієнка.

Наступ на Авдіївку. Спроба №3

Росіяни розпочали третю хвилю наступу на Авдіївку. Як зазначив речник Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Штупун, в одну з атак противник кинув одразу дві механізовані колони, але був розгромлений. З півтора десятка одиниць бронетехніки знищено близько 80%.

За його словами, ворожі втрати різко зросли. Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що за місяць із 10 жовтня вони становили близько 10 000 осіб. Втрати за листопад 2023-го вже називають рекордними, вищими за ті, які фіксувалися в боях за Бахмут. Якщо у березні Росія втрачала в середньому по 776 осіб на день, то зараз – по 930.

Британська розвідка підтверджує: рекордні втрати російської армії пов'язані із наступом на Авдіївку. Останні шість тижнів спостерігається найвищий показник за всю війну. Ще одна паралель із Бахмутом – масштаб руйнувань. Хоча за словами начальника місцевої військової адміністрації Віталія Барабаша, у цьому контексті Авдіївка виглядає набагато гірше за місто-фортецю.

Росіяни атакують Авдіївку з трьох сторін і поступово просуваються (фото deepstatemap.live)

"На жаль, Авдіївка за своїм виглядом наближається до Мар'їнки. Нагадаю, Мар'їнка – це населений пункт, який у принципі вже не існує. Він стертий до фундаменту. Жодної вцілілої будівлі чи напібудівлі там немає. Авдіївка наближається до цього", – зазначив він.

Щодня росіяни б'ють по місту зі ствольної артилерії, завдають десятки авіабомбових ударів. Сили оборони роблять все можливе для стримування, але у ворога щонайменше п'ятикратна перевага в особовому складі та значна перевага в техніці, йдеться у звітах аналітиків DeepState.

На північ від Авдіївки противник із частковим успіхом штурмує район Новокалинового. Авангард дійшов до західних околиць села Степове, але стабілізаційні заходи українських військ виправили ситуацію. Окремі групи намагаються проникнути на територію коксохімічного заводу, вже просунулися в районі фільтрувальної станції, а також на південній промзоні, зайнявши район Ясинуватського провулку та станції Ясинувата-2. На Авдіївку тиснуть і з південного боку, з Опитного та Водяного, намагаються вийти на Первомайське. Поки майже всі атаки вдається відбити.

Події на південній промзоні можуть розвиватися швидко та непередбачено. Тут ще з часів АТО збудовано потужний укріпрайон, який понад півтора року з початку повномасштабної агресії успішно захищав місто. Наразі противник "розібрав" його артилерією, за промзоною відкривається приватний сектор, але не факт, що найближчим часом розпочнуться вуличні бої в Авдіївці, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Розмістившись у "промці", вони будуть, м'яко кажучи, як на долоні. Не виключаю, що ми триматимемо їх на цій долоні, щоб планомірно знищувати сили, які прориватимуться в забудову. Питання в іншому: чи можна називати це падінням "промки" чи це пастка для того, щоб росіяни розмістилися на ній і "терпіли" далі", - каже він.

З урахуванням інтенсивності наступальних дій та втрат перед окупантами стоїть завдання якнайшвидше захопити Авдіївку, навіть ціної інших напрямків на Сході, упевнений керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Сумніваюся, що у них вийде це найближчим часом. Чи стоїть завдання взяти місто до президентських виборів у Росії? Для підняття духу "побєдобесія" вони готові використати все, навіть якщо візьмуть лише три ліхтарні стовпи. Ми пам'ятаємо, що раніше противник не впорався з жодним дедлайном", – розповів він у коментарі РБК-Україна.

Від Куп'янська до Бахмута. Що відбувається на Сході

Незважаючи на часткове перекидання російських сил з Лимано-Куп'янського напрямку під Авдіївку, напруженість у зоні Східного угруповання військ не знизилася. Минулого тижня його відвідав командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський. Було ухвалено рішення про посилення оборони та застосування резервів, оскільки росіяни намагаються намацати слабке місце в обороні Куп'янська (Харківська область). Найбільш гаряча точка – район села Синьківка.

"Противник хоче вийти на межі населеного пункту Синьківка, щоб розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп'янськ", – пояснив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо.

Окупанти намагаються вийти на Куп'янськ зі сходу (фото deepstatemap.live)

За його словами, ворог активно застосовує авіацію та дрони-камікадзе, а також повернувся до тактики "м'ясних штурмів". У бій кидають штурмові загони, у тому числі сформовані із ув'язнених, штрафників та колишніх найманців ПВК "Вагнера".

На Синьківку наступають зі сторони Лимана Першого, намагаються закріпитися, поки безуспішно, проте російські позиції знаходяться прямо перед селом, а в районі Іванівки їм вдалося повернутися на втрачені рубежі. Одночасно проводиться ротація та перекидання новомобілізованого ресурсу. Спроба наступати біля Новоселівського на північ від Сватового (Луганська область) провалилася, у Серебрянському лісництві ворожі атаки також відбито.

Олександр Коваленко не бачить для Куп'янська якихось нових загроз. Росіяни ще з літа хочуть зайняти Синьківку, отримавши плацдарм на Куп'янськ, але безуспішно. Нині вони змушені задіяти сили з Лиманського напряму під Авдіївкою.

"Російська група військ "Центр" буде ослаблена і не зможе тиснути настільки сильно, як минулого літа. Це дозволить нам перерозподіляти ресурс, наприклад, більше на Куп'янськ, щоб у разі потреби посилити оборону. На Куп'янському напрямку, за який відповідає група військ "Захід", звичайно, намагатимуться прорвати наші рубежі, але я не бачу жодних особливих перспектив до кінця року", - зазначив він у розмові з виданням.

На Бахмутському напрямку росіяни наступають з півночі на околицях Хромового та по трасі на Іванівське. На південному фланзі йде тиск на Кліщіївку, Андріївку, тривають бої на північ від Курдюмівки, фіксується активізація в районі Майорського. Українські сили перебувають у позиційній обороні.

За словами начальника штабу артилерії 4-ї бригади Національної гвардії "Рубіж" Дениса Нагорного, атаки накочуються хвилями.

"Вони не в змозі логістично забезпечити ту кількість людей, яку нагнали. Ворожі штурмові групи та групи копачів починають шаленіти. Вони біжать по своїх замінованих полях", - розповів він.

Дійшло до того, що окупанти мінують шляхи відходу, щоб піхота не могла відступити, а за спинами штурмовиків стоять загороджувальні загони з кулеметників. Одночасно посилилися обстріли української логістики та позицій, активізувалося застосування дронів-камікадзе типу "Ланцет".

Противник контратакує під Бахмутом, але навряд чи досягне оперативних успіхів (фото deepstatemap.live)

Незважаючи на тиск, навряд чи росіяни досягнуть оперативних успіхів під Бахмутом, вважає Олександр Мусієнко. Вже кілька місяців бойові дії тут йдуть приблизно так: ми атакуємо і просуваємось, потім ворог починає контратакувати, потім по новій. На його думку, завдання противника – скувати наші війська, щоб їх не перекинули на той же Авдіївський напрямок.

Південний фронт. Що може стати переломним моментом

Обстановка на південному фронті не зазнала змін на картах. Важка ситуація зберігається на південь від Роботиного (Запорізька область), за даними українського Генштабу, ворожі спроби покращити позиції біля цього села, Новопрокопівки та Вербового були безуспішними.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на геолоковані кадри пишуть про те, що Силам оборонам вдалося зайняти найзахіднішу траншею приблизно за один кілометр на південний захід від Роботиного. Також повідомляється про просування на півкілометра у бік Новофедорівки.

На лівобережній частині Херсонської області наші війська, як і раніше, утримують одразу кілька плацдармів. Один із них – плацдарм у селі Кринки. Вклинившись ще на кілька кілометрів углиб, ЗСУ переріжуть логістику між окупованими Олешками та Новою Каховкою. Тут, на відміну від Запорізької області, потужних укріплень немає, тому будь-який прорив за належної підтримки форсуванням через Дніпро може обрушити російську оборону.

Судячи з відео з Кринок, Сили оборони розширюють присутність у селі та просуваються на схід від центральної частини. У цьому районі вже формується новий "цвинтар" російської техніки: за останні тижні знищено десятки одиниць бронетехніки, включаючи танки.

Плацдарм у районі села Кринки виглядає дуже перспективним (фото deepstatemap.live)

Російська сторона скаржиться на проблеми. Зокрема, на удари по логістиці, погану координацію та велику кількість українських розвідувальних груп. Полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю одному з телеканалів заявив, що Сили оборони продовжать рух, оскільки Росія не має можливості відтіснити їх на правий берег. І переломний момент для України на півдні точно настане – це лише питання часу.

Олександр Коваленко пояснює: ситуація може різко змінитись після того, як наші війська фізично переріжуть основні логістичні шляхи.

"Якщо казати про Олешки, достатньо перерізати дорогу Е97 (Херсон - Керч), Р57 (Олешки - Скадовськ) або Т2206 (траса за 4-10 км вздовж Дніпра), тоді повністю буде перерізана логістика вздовж лівого берегу. Це унеможливить спротив з боку росіян, обмежить їхню мобільність і маневреність. Все це закінчиться тим, що вони змушені будуть відійти десь до рубежів Раденська (понад 15 км углиб окупованої території) або навіть південніше", – пояснив він.

А якщо вдасться зруйнувати Кримський міст, то проблеми будуть у всього південного угруповання російських військ.

"Саме тоді групи "Дніпро", "Запоріжжя" та "Схід" втратять необхідну підтримку та матеріально-технічне забезпечення. Кримський міст і справді багато вирішує. Мабуть, це (його руйнація, – ред.) найголовніший переломний момент", – додав Коваленко.

Днями голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що Кримський міст приречений, а також анонсував багато сюрпризів для російських окупантів.

Чи вплинула негода на бойові дії та що буде взимку

Минулого тижня на фронт прийшла негода: дощі, сніг, температура то нижча, то вища за нуль. За ідеєю це має впливати на інтенсивність боїв. Зокрема, через те, що східні та південні чорноземи перетворюються на бруд, важкопрохідний для броньованої техніки.

Очікується, що наступальні війська РФ будуть обмежені у застосуванні бронетехніки, оскільки, застрягши на ґрунтових дорогах, вона стане зручною мішенню для українських FPV-дронів. Однак і наша логістика зіткнеться з проблемами як мінімум до стійких морозів. Наприклад, в Авдіївці, де постачання гарнізону проходить через коридор сільською місцевістю.

"Погода впливає в будь-якому випадку, незалежно від того, наступаєте ви чи знаходитесь в обороні. Погана погода вносить свої корективи. Коли холодно, вітряно і волого, воювати непросто. Але те, що я бачу зараз, погода не особливо позначилася на наших діях у Херсонській області. Можливо, не настільки активно, але загалом українські сили розвивають успіх. Також не можна сказати, що вона якось далася взнаки на росіянах під Авдіївкою", – пояснює Олександр Мусієнко.

На думку Олександра Коваленка, негода все-таки більше на боці окупантів. Але лише тому, що вони не зважають на кількість загиблих.

"Це заважає наступу, зростає рівень втрат, але їм начхати. Я думаю, найближчими тижнями вони наступатимуть, а ми в більшості локацій будемо в обороні. Хіба що на лівобережжі Херсонської області ініціатива ще може бути за нами", – зазначив він.

Опитані РБК-Україна погоджуються: щойно погода стабілізується, наші війська почнуть активніше атакувати. А щодо прогнозів на зиму, багато залежить від нинішніх дій на херсонських плацдармах, від того, як далеко Сили оборони зможуть просунутися.

"Мені здається, шанси розвинути успіх навіть узимку малими групами за підтримки артилерії є. Наскільки мені відомо, у планах українських сил є завдання ударів по ворогу, і як тільки буде з'являтися можливість, діяти такими групами, постійно тримати росіян у напрузі, не даючи перегрупуватися і доукомплектувати підрозділи. Я не виключав би наше просування на лівому березі взимку. Прямо зараз все вирішується безпосередньо там", – резюмував Мусієнко.