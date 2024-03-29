Повітряні сили повідомили про зліт Ту-95МС в Росії

Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ), що здійснюють політ у південно-східному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПС ЗСУ.
У Повітряних силах зазначили, що у разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет буде додаткове повідомлення.
Зазначимо, що росіяни використовують бомбардувальники Ту-95МС для пусків крилатих ракет і авіаційних бомб.
Російські окупанти 28 березня увечері вкотре запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед".
У Дніпрі та Кам'янському Дніпропетровській області пролунала серія вибухів.
Також вибухи було чути у Черкасах.
У Київській області працювала ППО.
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