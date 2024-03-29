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Повітряні сили повідомили про зліт Ту-95МС в Росії

Фото: Російський бомбардувальнник Ту-95МС (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Повітряні сили ЗСУ зафіксували активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ), що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПС ЗСУ.

У Повітряних силах зазначили, що у разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет буде додаткове повідомлення.

Зазначимо, що росіяни використовують бомбардувальники Ту-95МС для пусків крилатих ракет і авіаційних бомб.

Російські окупанти 28 березня увечері вкотре запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед".

У Дніпрі та Кам'янському Дніпропетровській області пролунала серія вибухів.

Також вибухи було чути у Черкасах.

У Київській області працювала ППО.

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