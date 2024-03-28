Атака "Шахедами". У Київській області працює ППО

У Київській області через російську атаку ударними дронами "Шахед" працюють сили Протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію .

Жителів області просять перебувати в укриттях і не знімати роботу ППО.

Російські окупанти сьогодні, 28 березня, увечері вкотре запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Карта повітряних тривог.

Востаннє удар дронів був у ніч на 28 березня. Загалом ворог застосував 28 своїх безпілотників.

Як зазначали у Повітряних силах ЗСУ, силам протиповітряної оборони вдалося знищити 26 дронів РФ у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників було пошкоджено кілька приватних будинків у Запоріжжі. Декілька цивільних отримали поранення.

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