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Воздушные силы сообщили о взлете Ту-95МС в России

Фото: Российский бомбардировщик Ту-95МС (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Воздушные силы ВСУ зафиксировали активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ), совершающих полет в юго-восточном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВС ВСУ.

В воздушных силах отметили, что в случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет будет дополнительное сообщение.

Отметим, что россияне используют бомбардировщики Ту-95МС для пусков крылатых ракет и авиационных бомб.

Российские оккупанты 28 марта вечером запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед".

В Днепре и Каменском Днепропетровской области прозвучала серия взрывов.

Также взрывы были слышны в Черкассах.

В Киевской области работала ПВО.

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