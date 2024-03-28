Окупанти запустили "Шахеди" по Україні: де фіксують дрони

Російські окупанти сьогодні, 28 березня, увечері вкотре запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram .

За даними Повітряних сил, рух російських дронів у:

Дрони росіян спостерігають також у Дніпропетровській області. Курс - північний.

Ударні безпілотники фіксують в Херсонській області, летять у північно-західному напрямку.

Рух російських дронів помітили в Полтавській області. Вони прямують на південний захід.

За інформацією Повітряних сил, друга група ударних дронів летить через Сумську область у південно-західному напрямку.

Також загроза застосування ударних безпілотників росіян є у Полтавській області.

За інформацією військових, дрони вже помітили в Сумській області. Вони прямують у бік Харківської області.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти регулярно запускають по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Ворог використовує їх для атак на об'єкти цивільної інфраструктури країни, через що часто гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Востаннє удар дронів був сьогодні, 28 березня, вночі. Загалом ворог застосував 28 своїх безпілотників.

Як зазначали у Повітряних силах ЗСУ, силам протиповітряної оборони вдалося знищити 26 дронів РФ у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників було пошкоджено кілька приватних будинків у Запоріжжі. Декілька цивільних отримали поранення.

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