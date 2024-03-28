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У Черкасах було чути вибухи

Четвер 28 березня 2024 23:28
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У Черкасах було чути вибухи Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

У Черкасах сьогодні ввечері, 28 березня, було чути вибухи. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Про причини та наслідки вибухів не повідомляється. Жителів регіону закликають до відбою повітряної тривоги залишатися в укриттях.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що у районі Черкас зафіксовано рух кількох ударних безпілотників типу "Шахед". Війська РФ атакують територію України з кількох напрямків.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти регулярно запускають Україною дрони-камікадзе "Шахед". Ворог використовує їх для атак на об'єкти громадянської інфраструктури країни, через що часто гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Востаннє удар дронів був зафіксований сьогодні, 28 березня, вночі. Загалом ворог застосував 28 своїх безпілотників.

Як зазначали у Повітряних силах ЗСУ, силам протиповітряної оборони вдалося знищити 26 дронів РФ у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників було пошкоджено кілька приватних будинків у Запоріжжі. Декілька цивільних отримали поранення.

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Черкаси Вторгнення Росії до України Вибухи Дрони
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