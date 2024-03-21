Воздушные Силы сообщили об взлетах ТУ-95: известно количество бортов

Воздушные Силы сообщили об взлетах ТУ-95 из Мурманской области РФ. Известно о 9 бортах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины .

Эти самолеты - носители крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55.

"О смене обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - написали защитники.

Также защитники призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

"Внимание! Зафиксировано около 9 бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ). Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 03:00", - сообщили в Воздушных Силах.

Атаки россиян по Украине

Ранее мы писали, что ночью 20 марта россияне с артиллерии обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области. Есть пострадавшие.

Также россияне атаковали автомобили с людьми в Херсонской области. В результате обстрела есть погибшие.

Днем 20 марта россияне ударили по Харькову. В месте прилета возник пожар. Под завалами находились люди. Есть пострадавшие.

К слову, вечером оккупанты во второй раз ударили по Харькову.

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