ua en ru
Чт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Воздушные Силы сообщили об взлетах ТУ-95: известно количество бортов

Четверг 21 марта 2024 01:12
UA EN RU
Воздушные Силы сообщили об взлетах ТУ-95: известно количество бортов Фото: Воздушные Силы сообщили об взлетах ТУ-95 (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Воздушные Силы сообщили об взлетах ТУ-95 из Мурманской области РФ. Известно о 9 бортах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины.

Борты расположены на аэродроме Оленья.

"Внимание! Зафиксировано около 9 бортов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ). Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 03:00", - сообщили в Воздушных Силах.

Также защитники призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

"О смене обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - написали защитники.

Эти самолеты - носители крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55.

Атаки россиян по Украине

Ранее мы писали, что ночью 20 марта россияне с артиллерии обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области. Есть пострадавшие.

Также россияне атаковали автомобили с людьми в Херсонской области. В результате обстрела есть погибшие.

Днем 20 марта россияне ударили по Харькову. В месте прилета возник пожар. Под завалами находились люди. Есть пострадавшие.

К слову, вечером оккупанты во второй раз ударили по Харькову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Харьков второй раз за день под ударом РФ. В городе раздаются взрывы
Харьков второй раз за день под ударом РФ. В городе раздаются взрывы
DAILY
"Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой