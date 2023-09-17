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Повітряні сили показали, як збивали російські ракети в Одеській області

Одеська область, Неділя 17 вересня 2023 10:51
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Повітряні сили показали, як збивали російські ракети в Одеській області Фото: командувач Повітряних сил Микола Олещук (facebook com kpszsu)
Автор: Наталія Юрченко

Сили протиповітряної оборони збили ворожі ракети в Одеській області вночі 17 вересня. З'явилося відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил Миколу Олещука в Telegram.

На кадрах зафіксована робота захисників повітряного командування "Південь" цієї ночі. Бійці "приземлили" частину крилатих ракет, які окупанти запустили по Одеській області.

Як зазначає Одеська ОВА, в регіоні збили 2 ударні дрони та 5 російських ракет.

Нічна атака на Одеську область

Цієї ночі росіяни знову атакували Україну. На Одещині лунали вибухи через роботу ППО.

Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей. Захисники "приземлили" всі 6 дронів-камікадзе та 6 з 10 крилатих ракет.

Проте на території Березівського району Одеської області є влучання. Внаслідок атаки пошкоджена сільськогосподарська інфраструктура, а саме угіддя та зерносховище. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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