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Воздушные силы показали, как сбивали российские ракеты в Одесской области

Одесская область, Воскресенье 17 сентября 2023 10:51
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Воздушные силы показали, как сбивали российские ракеты в Одесской области Фото: командующий Воздушными силами Николай Олещук (facebook com kpszsu)
Автор: Наталья Юрченко

Силы противовоздушной обороны сбили вражеские ракеты в Одесской области в ночь на 17 сентября. Появилось видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Николая Олещука в Telegram.

На кадрах зафиксирована работа защитников воздушного командования "Юг" этой ночью. Бойцы "приземлили" часть крылатых ракет, которые оккупанты запустили по Одесской области.

Как отмечает Одесская ОВА, в регионе сбили 2 ударные дроны и 5 российских ракет.

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Этой ночью россияне снова атаковали Украину. В Одесской области раздавались взрывы из-за работы ПВО.

Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство враждебных целей. Защитники "приземлили" все 6 дронов-камикадзе и 6 из 10 крылатых ракет.

Однако на территории Березовского района Одесской области есть попадание. В результате атаки повреждена сельскохозяйственная инфраструктура, а именно угодья и зернохранилище. К счастью, обошлось без пострадавших.

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