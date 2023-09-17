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В Одесі лунали вибухи: повідомлялось про роботу ППО

Неділя 17 вересня 2023 06:12
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В Одесі лунали вибухи: повідомлялось про роботу ППО Фото: в Одесі пролунали вибухи (Gettyimages)
Автор: Антон Малиновський

Вранці 17 вересня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Видання повідомило про один вибух близько 06:07. В місті та області оголошена повітряна тривога, Повітряні Сили попереджали про небезпеку ударів ракетами та дронами-камікадзе.

"Жителі Одещини, лишається ракетна небезпека для нашого регіону. Будь ласка, перебувайте в укриттях!" - написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

А спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в місті працюють сили ППО.

Нічна атака 17 вересня

В ніч на 17 вересня росіяни знову атакували територію України. Вони запустили ракети з Каспію та дрони зі сторони Чорного моря. Близько 4:50 повітряна тривога була оголошена в Києві, а згодом і по всій території України.

Ворожі ракети спочатку прямували в напрямку Кременчука та Умані, однак потім змінили курс на Одеську область.

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Одеса Вибух Війна Росії проти України
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