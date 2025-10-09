Повітряні сили нейтралізували понад 80 ворожих дронів: масована атака триває

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті відбулось понад 200 бойових зіткнень. Найбільше ворог тисне на Покровському та Олександрівському напрямках, де зафіксовано майже половину від всіх штурмів.

Протягом минулої доби російські війська зазнали значних втрат - знищено 1020 окупантів.

Українські захисники також знешкодили танк, бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, а також 328 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 55 одиниць автомобільної техніки ворога.