За добу на фронті 217 боїв: найзапекліші - на Олександрівському та Покровському напрямках

Четвер 09 жовтня 2025 09:20
За добу на фронті 217 боїв: найзапекліші - на Олександрівському та Покровському напрямках
Автор: Ірина Глухова

Протягом минулої доби на фронті відбулось 217 бойових зіткнень. Найбільше ворог тисне на Покровському та Олександрівському напрямках, де зафіксовано 98 штурмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"У зв'язку з переходом Збройних Сил України на корпусну структуру, а також з урахуванням змін оперативної обстановки змінюються найменування деяких напрямків у східній операційній зоні", - заявили у Генштабі.

Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаційних ударів, скинувши 192 керовані бомби.

Крім того, були залучені для ураження 5827 дронів-камікадзе та здійснені 4192 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, з яких 118 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Білогір’я, Степногірськ, Лук’янівське, Приморське, Григорівка Запорізької області, а також Придніпровське, Вірівка Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, два пункти управління безпілотними апаратами, склад матеріально-технічних засобів та два ворожі командно-спостережні пункти.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано дев’ять бойових зіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 33 керовані авіабомби та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення в районах Вовчанська, Западного, Довгенького, в бік Колодязного, Кутьківки, Одрадного, Дворічанського, Липців.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Куп’янська, Степової Новоселівки та в бік Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дерилове, Карпівка, Торське та в напрямку Ольгівки й Нового Миру.

На Слов’янському напрямку противник десять разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Виїмки, Федорівки, Дронівки та Григорівки.

Минулої доби на Краматорському напрямку ворог не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сімнадцять атак поблизу Русиного Яру, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Полтавки та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 атак агресора в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Червоний Лиман, Лисівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Дачне, Муравка та в напрямку населених пунктів Мирноград, Балаган, Покровськ, Філія.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили сорок ворожих штурмів у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Піддубне, Соснівка, Філія, Січневе, Комишуваха, Вороне, Вербове, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Полтавка, Малинівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень - окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Кам’янське та у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку загарбників у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати РФ у війні

Протягом минулої доби російські війська зазнали значних втрат - знищено 1020 окупантів.

Українські захисники також знешкодили танк, бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, а також 328 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 55 одиниць автомобільної техніки ворога.

