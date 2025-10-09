Воздушные силы нейтрализовали более 80 вражеских дронов: массированная атака продолжается

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки на фронте состоялось более 200 боевых столкновений. Больше всего враг давит на Покровском и Александровском направлениях, где зафиксировано почти половину от всех штурмов.

За прошедшие сутки российские войска понесли значительные потери - уничтожено 1020 оккупантов.

Украинские защитники также обезвредили танк, боевую бронированную машину, 15 артиллерийских систем, а также 328 беспилотников оперативно-тактического уровня и 55 единиц автомобильной техники врага.