Воздушные силы нейтрализовали более 80 вражеских дронов: массированная атака продолжается

Фото: Воздушные силы отражают атаку врага (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 9 октября Россия осуществила массированную атаку по Украине, запустив более 100 ударных дронов различных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

В ночь на 09 октября противник атаковал 112 ударными дронами типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов с направлений:

  • Миллерово,
  • Курск,
  • Шаталово,
  • Приморско-Ахтарск.

Как сообщается, более 70 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 87 вражеских беспилотников различных типов.

Однако зафиксировано и попадание 22 ударных дронов на 12 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте правила безопасности!", - добавили военные.

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки на фронте состоялось более 200 боевых столкновений. Больше всего враг давит на Покровском и Александровском направлениях, где зафиксировано почти половину от всех штурмов.

Подробнее о ситуации на каждом из направлений фронта, можно узнать в материале РБК-Украина.

За прошедшие сутки российские войска понесли значительные потери - уничтожено 1020 оккупантов.

Украинские защитники также обезвредили танк, боевую бронированную машину, 15 артиллерийских систем, а также 328 беспилотников оперативно-тактического уровня и 55 единиц автомобильной техники врага.

