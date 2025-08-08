"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню

Кремль залишається незацікавленим у реальному мирі з Україною, а можливе "повітряне перемир’я" може стати для Росії шансом накопичити дрони та ракети для майбутніх масштабних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначають аналітики, Москва намагається контролювати темп і формат переговорів щодо тимчасового припинення вогню та довгострокового миру, особливо після початку ініціатив США.
"Спроби Путіна (ред.- російський диктатор) позиціонувати себе як країну, готову прийняти мирні пропозиції США та конструктивні переговори, при цьому відмовляючись зустрітися із Зеленським у найближчому майбутньому, є спробами приховати реальність", - йдеться у звіті.
Експерти наголошують, що президент РФ Володимир Путін прагне уникнути реального мирного процесу та отримати односторонні поступки від США. При цьому він не зацікавлений у завершенні війни проти України.
Крім того, за оцінкою ISW, під час зустрічі з спецпредставником президента США Стівом Віткоффом 6 серпня Путін, ймовірно, пропонував мораторій на дальні удари. Це, на думку аналітиків, дозволить РФ накопичити ударні засоби та після закінчення перемир’я відновити масштабні атаки.
В ISW підкреслили, що такий мораторій також обмежить можливості Сил оборони України завдавати дальніх ударів по об’єктах, які забезпечують роботу російської оборонно-промислової бази та військової економіки.
Нагадаємо, днями видання Bloomberg повідомило, що російська влада розглядає можливість перемир'я з Україною в повітрі. На такий крок Москва може піти, щоб уникнути вторинних тарифів і санкцій від США.
Як розповіли виданню неназвані джерела, візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа в Росію - це остання можливість для Москви досягти угоди з Трампом, навіть якщо шанси на успіх невеликі.
У Центрі протидії дезінформації також вважають, що "припинення вогню в повітрі" є пасткою, що дозволить окупантам виграти час для накопичення ресурсів.
А у Сухопутних військах заявили, що "повітряне перемир'я", яке може запропонувати Росія, принесе Україні багато горя та проблем. Зокрема, тому що ворог матиме можливість збільшити використання наземної техніки на фронті.
Детальніше про те, навіщо Віткофф їздив до Путіна, який план Трампа і чим заморочені у Москві - читайте у матеріалі РБК-Україна.