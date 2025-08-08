"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня

Как отмечают аналитики, Москва пытается контролировать темп и формат переговоров о временном прекращении огня и долгосрочного мира, особенно после начала инициатив США.

"Попытки Путина (ред.- российский диктатор) позиционировать себя как страну, готовую принять мирные предложения США и конструктивные переговоры, при этом отказываясь встретиться с Зеленским в ближайшем будущем, являются попытками скрыть реальность", - говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что президент РФ Владимир Путин стремится избежать реального мирного процесса и получить односторонние уступки от США. При этом он не заинтересован в завершении войны против Украины.

Кроме того, по оценке ISW, во время встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом 6 августа Путин, вероятно, предлагал мораторий на дальние удары. Это, по мнению аналитиков, позволит РФ накопить ударные средства и после окончания перемирия возобновить масштабные атаки.

В ISW подчеркнули, что такой мораторий также ограничит возможности Сил обороны Украины наносить дальние удары по объектам, которые обеспечивают работу российской оборонно-промышленной базы и военной экономики.