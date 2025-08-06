"Повітряне перемир'я" принесе Україні багато проблем: експерт назвав причини

"Це перемир'я нам принесе багато горя, багато проблем. Перш за все, я так думаю, тому що якщо бойові дії на полі бою не припиняться, то Росія матиме можливість акумульовувати великі колони бронетехніки, акумульовувати велику кількість особового складу максимально близько до лінії фронту на відстань артилерійського враження підтягнути свої склади", - сказав Тимочко.

При цьому експерт впевнений, що росіяни буквально на відстані 30-40 км будуть робити ці склади навіть просто неба, бо їм буде байдуже, адже нанесення дронами по тилах противника буде обмежене.

"Ну вже ж не факт, що вони не протягнуть, скажімо, удари з повітря й авіації. А отже, можливо, там, наприклад, розберуть якийсь, запропонують, знаючи росіян, якусь окрему номенклатуру літаків не застосовувати, інші застосовувати. Тобто там вони можуть фантазувати", - додав він.

Тимочко пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін намагається протягнути удари з повітря.

"Річ в тому, що коли вони завдавали ракетних і дронових ударів, їхня промисловість і виробництво, накопичення ресурсів дозволяло це робити у промислових масштабах. Зараз ми бачимо, для того, щоб завдавати ракетних ударів, їм, по суті, приходиться все більше і більше часу їх накопичувати", - сказав експерт.

Щодо застосування безпілотників, росіяни змогли вийти на масову кількість випусків пусків, але коефіцієнт корисної дії все одно порівняно малий.

За словами Тимочка, це у плані досягнення цілей і уражень військових об'єктів малий відсоток.

"Вони поставили для себе ставку на удари безпілотниками по цивільному населенню. Розрахунків було декілька. Перше - це геноцид, про який я завжди наголошую. Не тероризм, тероризм теж, але базове - це геноцид. У них було сподівання, що ми будемо діяти симетрично",- додав експерт.

Однак Україна почала завдавати ударів по військових об'єктах Росії. Особливо по тих, що відповідають за логістику і забезпечення ворожої армії.

"А якщо урахувати, що величезна кількість цивільної промисловості, величезна кількість цивільної логістики в Росії використовується на користь армії, особливо авіація та транспортні перевезення, це призвело до того, що почало сковувати всі авіаперевезення, потім удари по залізниці, особливо по електростанціях, по депо, по вузлових центрах", - зазначив Тимочко.

Він підкреслив, що це почало призводити до переривів переміщення військової техніки та особового складу росіян, а також й цивільного населення.

"З однієї сторони, вони не зазнають втрат фізичних, але з другої сторони, вони стають оцим накопичувальною масою негативу по відношенню до режиму Путіна. Звичайно, Путін зараз намагається зняти оці всі негативні моменти. Звичайно, що Путін хоче відновити процес накопичення озброєння", - додав експерт.