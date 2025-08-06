"Воздушное перемирие" принесет Украине много проблем: эксперт назвал причины

"Это перемирие нам принесет много горя, много проблем. Прежде всего, я так думаю, потому что если боевые действия на поле боя не прекратятся, то Россия будет иметь возможность аккумулировать большие колонны бронетехники, аккумулировать большое количество личного состава максимально близко к линии фронта на расстояние артиллерийского поражения подтянуть свои склады", - сказал Тимочко.

При этом эксперт уверен, что россияне буквально на расстоянии 30-40 км будут делать эти склады даже под открытым небом, потому что им будет все равно, ведь нанесение дронами по тылам противника будет ограничено.

"Ну уж не факт, что они не протянут, скажем, удары с воздуха и авиации. А значит, возможно, там, например, разберут какой-то, предложат, зная россиян, какую-то отдельную номенклатуру самолетов не применять, другие применять. То есть там они могут фантазировать", - добавил он.

Тимочко объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин пытается протянуть удары с воздуха.

"Дело в том, что когда они наносили ракетные и беспилотные удары, их промышленность и производство, накопление ресурсов позволяло это делать в промышленных масштабах. Сейчас мы видим, для того, чтобы наносить ракетные удары, им, по сути, приходится все больше и больше времени их накапливать", - сказал эксперт.

Относительно применения беспилотников, россияне смогли выйти на массовое количество выпусков пусков, но коэффициент полезного действия все равно сравнительно мал.

По словам Тимочко, это в плане достижения целей и поражений военных объектов малый процент.

"Они поставили для себя ставку на удары беспилотниками по гражданскому населению. Расчетов было несколько. Первое - это геноцид, о котором я всегда подчеркиваю. Не терроризм, терроризм тоже, но базовое - это геноцид. У них была надежда, что мы будем действовать симметрично",- добавил эксперт.

Однако Украина начала наносить удары по военным объектам России. Особенно по тем, что отвечают за логистику и обеспечение вражеской армии.

"А если учесть, что огромное количество гражданской промышленности, огромное количество гражданской логистики в России используется в пользу армии, особенно авиация и транспортные перевозки, это привело к тому, что начало сковывать все авиаперевозки, потом удары по железной дороге, особенно по электростанциям, по депо, по узловым центрам", - отметил Тимочко.

Он подчеркнул, что это начало приводить к перерывам перемещения военной техники и личного состава россиян, а также и гражданского населения.

"С одной стороны, они не несут потерь физических, но с другой стороны, они становятся этой накопительной массой негатива по отношению к режиму Путина. Конечно, Путин сейчас пытается снять эти все негативные моменты. Конечно, что Путин хочет возобновить процесс накопления вооружения", - добавил эксперт.