Повітряна тривога "по-новому"? Що зміниться з 1 серпня в окремих областях України

У кількох областях України з 1 серпня 2025 року зміниться порядок оголошення - вмикання сигналу - повітряної тривоги.
Докладніше про те, де саме та як "по-новому" вмикатимуть повітряну тривогу від початку третього літнього місяця, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
За словами начальника Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Коваля, з 1 серпня сигнал повітряної тривоги у Рівненській області вмикатимуть "по-новому" - окремо в кожному районі.
Він зауважив, що таке рішення було схвалене:
Коваль пояснив, що так місцева влада прагне "зменшити негативний вплив тривог на повсякденне життя жителів області".
"І, зокрема, на такі сфери як медицина, освіта, економіка", - додав очільник ОВА.
Варто зазначити, що в цілому в межах Рівненської області є чотири райони:
Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім повідомив громадянам, що з 1 серпня на території Миколаївської області запроваджується диференційована система оповіщення населення про "Повітряну тривогу".
Він пояснив, що в цілому було відпрацьовано три види оповіщення у разі загрози:
"Система буде проходити тестування, можуть бути збої. Прошу ставитись до цього спокійно", - наголосив посадовець.
Крім того, він нагадав, що ворог почав активно використовувати реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).
"Це південь нашої області. Прошу максимально швидко реагувати на загрозу всіх мешканців прибережних громад. Працюємо далі", - підсумував Кім.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що сирени в містах України пропонують вмикати по-новому (про що йшлося у відповідній електронній петиції до Кабінету міністрів).
Нещодавно стало відомо, що повітряну тривогу оголошуватимуть по-новому в Київській області.
Читайте також, як вимкнути звук повідомлень про повітряну тривогу.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: публікації Олександра Коваля та Віталія Кіма у Facebook, прес-служба Рівненської ОДА, офіційні сайти Рівненської та Миколаївської обласних рад.
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