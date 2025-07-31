Воздушная тревога "по-новому"? Что изменится с 1 августа в отдельных областях Украины

В нескольких областях Украины с 1 августа 2025 года изменится порядок объявления - включения сигнала - воздушной тревоги.
Подробнее о том, где именно и как "по-новому" будут включать воздушную тревогу с начала третьего летнего месяца, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
По словам начальника Ровенской областной военной администрации (ОВА) Александра Коваля, с 1 августа сигнал воздушной тревоги в Ровенской области будут включать "по-новому" - отдельно в каждом районе.
Он отметил, что такое решение было принято:
Коваль объяснил, что так местные власти стремятся "уменьшить негативное влияние тревог на повседневную жизнь жителей области".
"И, в частности, на такие сферы как медицина, образование, экономика", - добавил глава ОВА.
Стоит отметить, что в целом в пределах Ровенской области есть четыре района:
Начальник Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким сообщил гражданам, что с 1 августа на территории Николаевской области вводится дифференцированная система оповещения населения о "Воздушной тревоге".
Он объяснил, что в целом было отработано три вида оповещения в случае угрозы:
"Система будет проходить тестирование, могут быть сбои. Прошу относиться к этому спокойно", - подчеркнул чиновник.
Кроме того, он напомнил, что враг начал активно использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО).
"Это юг нашей области. Прошу максимально быстро реагировать на угрозу всех жителей прибрежных общин. Работаем дальше", - подытожил Ким.
Напомним, ранее мы рассказывали, что сирены в городах Украины предлагают включать по-новому (о чем говорилось в соответствующей электронной петиции к Кабинету министров).
Недавно стало известно, что воздушную тревогу будут объявлять по-новому в Киевской области.
Читайте также, как отключить звук сообщений о воздушной тревоге.
При подготовке материала были использованы следующие источники: публикации Александра Коваля и Виталия Кима в Facebook, пресс-служба Ровенской ОГА, официальные сайты Ровенского и Николаевского областных советов.
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