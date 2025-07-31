Бойова повістка тепер може прийти поштою: кого торкнуться зміни

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, нещодавно в Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - до 5 листопада 2025 року.

Також Кабмін змінив правила військового обліку для деяких категорій громадян. Зокрема, автоматизовано деякі процеси для чоловіків 25 років та жінок з медичною освітою.

Раніше Кабмін погодив законопроєкт, згідно з яким відстрочку на 12 місяців отримають ті хлопці віком 18-25 років, які вже служили за контрактом.

Окрім того, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13229 про внесення змін до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі.