Нові правила військового обліку: що змінилось для чоловіків 25+ і жінок з медосвітою

Кабмін змінив правила військового обліку для деяких категорій громадян. Зокрема, автоматизовано деякі процеси для чоловіків 25 років та жінок з медичною освітою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Тож, відповідно до рішення уряду, частину процедур автоматизовано - і чоловікам, і жінкам більше не потрібно особисто з’являтись до ТЦК на перших етапах. Що змінилось для чоловіків 25 років Чоловікам, яким виповнилося 25 років, більше не потрібно з’являтися до ТЦК та СП, щоб змінити статус із призовника на військовозобов’язаного.

Це відбуватиметься автоматично: упродовж 30 днів територіальні центри комплектування самі оновлюють дані у державному реєстрі.

територіальні центри комплектування самі оновлюють дані у державному реєстрі. Одночасно ТЦК присвоює таким чоловікам первинне військове звання - "солдат (матрос) запасу". Що змінюється для жінок з медичною освітою Заклади освіти тепер подають до ТЦК списки випускниць із медичною або фармацевтичною спеціальністю протягом 7 днів після випуску, а не за два місяці до нього.

а не за два місяці до нього. Ці списки передаються за місцем проживання жінки, а не за місцем розташування університету.

Жінкам більше не потрібно отримувати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного - дані автоматично потрапляють до держреєстру.

Протягом 60 днів після випуску жінка має прибути до ТЦК та СП для проходження медичної комісії й визначення придатності до служби.