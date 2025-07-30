Нова категорія громадян матиме право на відстрочку: Кабмін підтримав законопроект

Кабінет міністрів України погодив законопроект, який передбачає 12-місячну відстрочку від призову для військовозобовʼязаних та резервістів віком 18-25 років, які вже служили за контрактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабінету vіністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Схвалено проект Закону "Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян", - зазначив Мельничук.

За його словами, законопроектом пропонується доповнити статтю 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" новою частиною.

У ній говориться про те, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців військовозобовʼязані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на службу за контрактом віком від 18 до 25 років та були звільнені з військової служби.

Підстави для звільнення описані у підпункті "а" пункту 2, а також підпункті "ж" пункту 3 частини пʼятої статті 26 ЗУ "Про військовий обовʼязок і військову службу".

Таким чином, мова йде про звільнення:

у зв’язку з закінченням строку служби у разі закінчення строку контракту, укладеного під час дії воєнного стану,

у зв’язку із закінченням встановлених строків військової служби - у строки, визначені Кабінетом Міністрів України.

При цьому ініціатива Кабміну поки що має статус законопроекту. Він ще має надійти в Раду на розгляд, та бути проголосованим, та підписаний президентом України, і лише тоді нова відстрочка вступить у силу.