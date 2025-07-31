Боевая повестка теперь может прийти по почте: кого коснутся изменения

Мобилизация в Украине

Напомним, недавно в Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 5 ноября 2025 года.

Также Кабмин изменил правила воинского учета для некоторых категорий граждан. В частности, автоматизированы некоторые процессы для мужчин 25 лет и женщин с медицинским образованием.

Ранее Кабмин согласовал законопроект, согласно которому отсрочку на 12 месяцев получат те ребята в возрасте 18-25 лет, которые уже служили по контракту.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подписал законопроект №13229 о внесении изменений в Закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе.