Повірка лічильників: хто, за чий рахунок і як часто, це має робити

Всі засоби обліку повинні своєчасно проходити метрологічну повірку, з урахуванням встановлених міжповірочних інтервалів. Відповідну процедуру можуть проводити тільки уповноважені організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Як зауважують в відомстві, в паспорті вузла обліку або в особистому кабінеті споживача на офіційному вебпорталі постачальника послуги має бути вказана дата повірки. Зокрема уточнюється, що для лічильників води встановлено міжповірочний інтервал 4 роки.
Тільки уповноважені організації можуть проводити повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації:
Згідно з Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" визначено, що періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором.
У Держпродспоживслужбі інформують, що відповідно до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів:
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