Повірка лічильників: хто, за чий рахунок і як часто, це має робити

Як зауважують в відомстві, в паспорті вузла обліку або в особистому кабінеті споживача на офіційному вебпорталі постачальника послуги має бути вказана дата повірки. Зокрема уточнюється, що для лічильників води встановлено міжповірочний інтервал 4 роки.

Хто має право здійснювати повірку лічильників?

Тільки уповноважені організації можуть проводити повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації:

наукові метрологічні центри, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;

наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки відповідних засобів.

За чий рахунок має здійснюється повірка?

Згідно з Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" визначено, що періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором.

Як фіксуються результати

У Держпродспоживслужбі інформують, що відповідно до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів: