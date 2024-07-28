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Повірка лічильників: хто, за чий рахунок і як часто, це має робити

Фото: процедура повірки лічильників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Всі засоби обліку повинні своєчасно проходити метрологічну повірку, з урахуванням встановлених міжповірочних інтервалів. Відповідну процедуру можуть проводити тільки уповноважені організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Як зауважують в відомстві, в паспорті вузла обліку або в особистому кабінеті споживача на офіційному вебпорталі постачальника послуги має бути вказана дата повірки. Зокрема уточнюється, що для лічильників води встановлено міжповірочний інтервал 4 роки.

Хто має право здійснювати повірку лічильників?

Тільки уповноважені організації можуть проводити повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації:

  • наукові метрологічні центри, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;
  • наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки відповідних засобів.

За чий рахунок має здійснюється повірка? 

Згідно з Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" визначено, що періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором.

Як фіксуються результати

У Держпродспоживслужбі інформують, що відповідно до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів:

  • позитивні результати повірки лічильників засвідчують відбитком повірочного тавра на засобі вимірювальної техніки чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлюють свідоцтво про повірку за встановленою формою;
  • для лічильників, які визнані за результатами повірки такими, що не відповідають установленим вимогам, оформлюють довідку про непридатність.

Житлово-комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, українські військові та члени їхніх сімей мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Для різних категорій передбачені знижки від 50% до 100%.

Також нещодавно повідомлялось, що у Києві повертають штрафні санкції за борги з оплати комунальних послуг. Тепер киянам, які заборгували за тепло- та водопостачання, нараховуватиметься пеня.

Напередодні у ПФУ дали відповідь, чи потрібно переоформлювати субсидію після подорожчання комуналки.

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