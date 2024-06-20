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Чи потрібно переоформлювати субсидію після подорожчання комуналки: відповідь ПФУ

Четвер 20 червня 2024 22:59
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Чи потрібно переоформлювати субсидію після подорожчання комуналки: відповідь ПФУ Ілюстративне фото: український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У ПФУ нагадали, що при зміні вартості житлово-комунальних послуг автоматично перераховується розмір житлової субсидії в рамках встановленого терміну її призначення, без потреби звертатися до громадян.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку управління Пенсійного фонду у Донецькій області.

Як пояснили у відомстві, одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатися до органів Пенсійного фонду України не потрібно.

Такий перерахунок буде проведено автоматично.

Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці - липні", - сказано у повідомленні.

Перевірити інформацію за призначеними субсидіями можливо в особистому кабінеті електронних послуг Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, 1 червня в Україні підняли тариф на електроенергію. Детальніше про те, що зміниться, та як можна зекономити на платіжках, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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