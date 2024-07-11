У Києві повертають штрафи за борги з комуналки: які будуть суми

У Києві повертають штрафні санкції за борги з оплати комунальних послуг. Тепер киянам, які заборгували за тепло- та водопостачання, нараховуватиметься пеня.

Які будуть суми стягнення з боржників, РБК-Україна розповідає з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Скільки нараховуватимуть пені за прострочення платежу

У КМДА повідомили, що сумарний борг киян за послуги тепло- та водопостачання сягнув майже 7,5 млрд грн. За спожиті послуги гарячого водопостачання та опалення заборгованість становить понад 6,2 млрд грн, а за постачання холодної води та водовідведення – близько 1,2 млрд грн.

У червневих квитанціях споживачів, які систематично не оплачують рахунки і не оформлювали розстрочку, вже відображена пеня.

"У столиці близько мільйона особових рахунків, з яких 160 тисяч тривалий час накопичують заборгованість і не звертаються щодо реструктуризації. Майже 4,5 млрд боргу припадає саме на ці 16%. Близько 10% абонентів не здійснили жодної оплати за спожиті послуги за весь минулий опалювальний сезон 2023/2024 років", – повідомив директор структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

Він зазначив, що у разі несвоєчасноъ сплати платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, утім не вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення.

У "Київводоканалі" повідомили, що пеня буде нарахована споживачам, які не сплатили в січні, лютому, березні, квітні, травні 2024 року – лише на суму нарахувань у цих періодах.

У грудні 2023 року Кабінет Міністрів України скасував мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників.

У КМДА повідомили, що "Київтеплоенерго" не підвищує вартість тепла та гарячої води для киян попри зростання вартості природного газу та інших складових тарифу.

Фото: Пеню нараховують за заборганість у 2024 році (gettyimages.com)

Кому з боржників не нараховуватимуть пеню

Киянам, які укладуть угоду про реструктуризацію боргу (виплату частинами), не нараховуватимуть пеню. Про це повідомила заступниця комерційного директора КК "Центру комунального сервісу" (ЦКС) Юлія Петрик.

Укласти договір можна, звернувшись до одного із сервісних центрів ЦКС, або дистанційно в онлайн-режимі, якщо людина перебуває за межами міста чи країни.

"Реструктуризація дозволяє не лише убезпечити споживача від нарахування штрафних санкцій, а й не втратити призначену субсидію. Оскільки тим, хто має заборгованість за спожиті послуги понад три місяці та яка перевищує 680 грн, субсидія не нараховується", - додала Юлія Петрик.

Договори укладають на послуги:

постачання гарячої води та теплової енергії;

централізованого водопостачання і водовідведення;

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій/управління багатоквартирним будинком;

вивезення побутових відходів.

Як укласти договір на реструктуризацію боргу

Для укладення договору на реструктуризацію боргу треба здійснити такі дії:

звернутись до будь-якого сервісного центру (за попереднім записом) чи в порядку живої черги. надіслати документи через месенджер у Facebook, Skype чи Telegram. Споживачі також можуть підписати договір за допомогою електронного цифрового підпису, навіть перебуваючи за межами України; надати відповідну заяву в довільній формі. Фахівці допоможуть її правильно скласти; додати документи: паспорт (або ID-картку), картку платника податків (індивідуальний ідентифікаційний номер – IПH), правовстановлюючий документ на квартиру та витяг із державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Повідомляється, що за останні пів року в ЦКС уклали 563 договори реструктуризації, з яких 344 – за послуги гарячого водопостачання і тепла. Це вдвічі більше, ніж за той самий період торік.