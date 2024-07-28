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Поверка счетчиков: кто, за чей счет и как часто это должен делать

Фото: процедура поверки счетчиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Все средства учета должны своевременно проходить метрологическую поверку, с соблюдением установленных межповерочных интервалов. Соответствующую процедуру могут проводить только уполномоченные организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Как отмечают в ведомстве, в паспорте узла учета или в личном кабинете потребителя на официальном веб-портале поставщика услуги должна быть указана дата поверки. В частности, уточняется, что для счетчиков воды установлен межповерочный интервал 4 года.

Кто имеет право производить поверку счетчиков?

Только уполномоченные организации могут проводить поверку находящихся в эксплуатации законодательно регулируемых средств измерительной техники:

  • научные метрологические центры, имеющие международно признанные калибровочные и измерительные возможности по соответствующим видам и подвидам измерений и/или с применением национальных эталонов;
  • научные метрологические центры, метрологические центры и поверочные лаборатории, уполномоченные на поверку соответствующих средств.

За чей счет должна производиться поверка?

Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности" определено, что периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) узлов учета, обеспечивающих индивидуальный учет потребления тепловой энергии и воды в квартирах (помещениях) дома, осуществляются за счет владельцев таких узлов учета, если иное не установлено договором.

Как фиксируются результаты

В Госпродпотребслужбе информируют, что в соответствии с Порядком проведения поверки находящихся в эксплуатации законодательно регулируемых средств измерительной техники и оформления ее результатов:

  • положительные результаты поверки счетчиков свидетельствуют отражением поверочного клейма на средстве измерительной техники или записью с отпечатком поверочного клейма в соответствующем разделе эксплуатационных документов и/или оформляют свидетельство о поверке по установленной форме;
  • для счетчиков, которые признаны по результатам поверки не соответствующими установленным требованиям, оформляют справку о непригодности.

Жилищно-коммунальные услуги в Украине.

Напомним, украинские военные и члены их семей имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Для разных категорий предусмотрены скидки от 50% до 100%.

Также недавно сообщалось, что в Киеве возвращают штрафные санкции за долги по оплате коммунальных услуг. Теперь киевлянам, задолжавшим за тепло- и водоснабжение, будет начисляться пеня.

Накануне в ПФУ дали ответ, нужно ли переоформлять субсидию после удорожания коммуналки.

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