Повірка лічильників: хто, за чий рахунок і як часто, це має робити
Всі засоби обліку повинні своєчасно проходити метрологічну повірку, з урахуванням встановлених міжповірочних інтервалів. Відповідну процедуру можуть проводити тільки уповноважені організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Як зауважують в відомстві, в паспорті вузла обліку або в особистому кабінеті споживача на офіційному вебпорталі постачальника послуги має бути вказана дата повірки. Зокрема уточнюється, що для лічильників води встановлено міжповірочний інтервал 4 роки.
Хто має право здійснювати повірку лічильників?
Тільки уповноважені організації можуть проводити повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації:
- наукові метрологічні центри, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;
- наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки відповідних засобів.
За чий рахунок має здійснюється повірка?
Згідно з Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" визначено, що періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором.
Як фіксуються результати
У Держпродспоживслужбі інформують, що відповідно до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів:
- позитивні результати повірки лічильників засвідчують відбитком повірочного тавра на засобі вимірювальної техніки чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлюють свідоцтво про повірку за встановленою формою;
- для лічильників, які визнані за результатами повірки такими, що не відповідають установленим вимогам, оформлюють довідку про непридатність.
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