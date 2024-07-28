Поверка счетчиков: кто, за чей счет и как часто это должен делать
Все средства учета должны своевременно проходить метрологическую поверку, с соблюдением установленных межповерочных интервалов. Соответствующую процедуру могут проводить только уполномоченные организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Как отмечают в ведомстве, в паспорте узла учета или в личном кабинете потребителя на официальном веб-портале поставщика услуги должна быть указана дата поверки. В частности, уточняется, что для счетчиков воды установлен межповерочный интервал 4 года.
Кто имеет право производить поверку счетчиков?
Только уполномоченные организации могут проводить поверку находящихся в эксплуатации законодательно регулируемых средств измерительной техники:
- научные метрологические центры, имеющие международно признанные калибровочные и измерительные возможности по соответствующим видам и подвидам измерений и/или с применением национальных эталонов;
- научные метрологические центры, метрологические центры и поверочные лаборатории, уполномоченные на поверку соответствующих средств.
За чей счет должна производиться поверка?
Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности" определено, что периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) узлов учета, обеспечивающих индивидуальный учет потребления тепловой энергии и воды в квартирах (помещениях) дома, осуществляются за счет владельцев таких узлов учета, если иное не установлено договором.
Как фиксируются результаты
В Госпродпотребслужбе информируют, что в соответствии с Порядком проведения поверки находящихся в эксплуатации законодательно регулируемых средств измерительной техники и оформления ее результатов:
- положительные результаты поверки счетчиков свидетельствуют отражением поверочного клейма на средстве измерительной техники или записью с отпечатком поверочного клейма в соответствующем разделе эксплуатационных документов и/или оформляют свидетельство о поверке по установленной форме;
- для счетчиков, которые признаны по результатам поверки не соответствующими установленным требованиям, оформляют справку о непригодности.
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