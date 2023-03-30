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Не повинно зупинити на шляху до перемоги, - Кулеба про російський ядерний шантаж

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія умисно використовує ядерний шантаж, однак світ повинен продовжувати рухатись далі до перемоги України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби під час дискусії, організованої Chatham House.

"Щодо ядерної зброї. Я вважаю, що коли ми говоримо про загрозу використання ядерної зброї, потрібно пам'ятати про дві речі. Перше - Росія використовує ядерний аргумент, щоб інші здалися, тобто це тиск, це їм допомагає так чи інакше", - розповів міністр.

Як відзначив Кулеба, ядерне стримування Росії Заходом завжди спрацьовувало. Водночас російські погрози не повинні стримувати Україну та її союзників рухатись далі до перемоги й відновлювати територіальну цілісність нашої країни в межах міжнародних кордонів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Рішення президента обурило світових лідерів. В ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

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Російська ФедераціяДмитро КулебаВійна в Україні