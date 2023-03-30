Не должно остановить на пути к победе, - Кулеба о российском ядерном шантаже

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в ходе дискуссии , организованной Chatham House.

"Касаемо ядерного оружия. Я считаю, что когда мы говорим об угрозе использования ядерного оружия, нужно помнить о двух вещах. Первое - Россия использует ядерный аргумент, чтобы другие сдались, то есть это давление, это им помогает так или иначе", - рассказал министр.

Как отметил Кулеба, ядерное сдерживание России Западом всегда срабатывало. В то же время российские угрозы не должны сдерживать Украину и ее союзников двигаться дальше к победе и восстанавливать территориальную целостность нашей страны в пределах международных границ.