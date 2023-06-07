Повінь розшириться: в "Укргідроенерго" дали прогноз наслідків підриву Каховської ГЕС

"Ми бачимо, що Каховське водосховище упало в рівні на 2,5 метри. В Херсоні підняття води на 5 метрів. Ще цю добу вона буде підійматися", - сказав він.

За його словами, рівень спрацювання в Каховському водосховищі дещо призупиняється: якщо вчора спостерігали спрацювання від 30 до 40 см, то сьогодні це 5-7 см.

"Це говорить про те, що спрацювання буде не за чотири доби, а все ж розтягнеться в часі. Воно вже не буде нести таких катастрофічних наслідків, але може розширятися. Тобто буде збільшуватися не висота підтоплень, а ширина",- додав Сирота.

Ситуація в Херсоні

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що найкритичніша ситуація в місті і найбільше підтоплений - мікрорайон Корабел. "Це Острів, як його називають серед людей. Там вода піднялася до трьох метрів і це найбільш затоплений район, який фактично опинився під водою. Також тривають підтоплення в районі Річпорту. Декілька вулиць там затоплено. Також підтоплено селище Антонівка", - розповів Хлань.

Він зазначив, що здебільшого місто Херсон знаходиться все ж таки на більш високих позиціях. "Тому можна сказати, що до 20% міста підтоплене", - додав Хлань.