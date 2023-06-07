Наводнение расширится: в "Укргидроэнерго" дали прогноз последствий подрыва Каховской ГЭС

"Мы видим, что Каховское водохранилище упало в уровне на 2,5 метра. В Херсоне поднятие воды на 5 метров. Еще в эти сутки она будет подниматься", - сказал он.

По его словам, уровень срабатывания в Каховском водохранилище несколько приостанавливается: если вчера наблюдали срабатывание от 30 до 40 см, то сегодня это 5-7 см.

"Это говорит о том, что срабатывание будет не за четыре дня, а все же растянется во времени. Оно уже не будет нести таких катастрофических последствий, но может расширяться. То есть будет увеличиваться не высота подтоплений, а ширина", - добавил Сирота.

Ситуация в Херсоне

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что самая критическая ситуация в городе и наиболее подтопленный - микрорайон Корабел. "Это Остров, как его называют среди людей. Там вода поднялась до трех метров и это самый затопленный район, фактически оказавшийся под водой. Также продолжаются подтопления в районе Речпорта. Несколько улиц там затоплено. Также подтоплен поселок Антоновка", - рассказал Хлань.

Он отметил, что в основном город Херсон находится на более высоких позициях. "Поэтому можно сказать, что до 20% города подтоплено", - добавил Хлань.