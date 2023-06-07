RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наводнение расширится: в "Укргидроэнерго" дали прогноз последствий подрыва Каховской ГЭС

Фото: вода будет подниматься (t.me/novinach)
Автор: Александр Белоус

После подрыва россиянами Каховской ГЭС уровень воды продолжает расти. Ожидается, что в дальнейшем будет увеличиваться не высота подтоплений, а ширина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты во время телемарафона.

"Мы видим, что Каховское водохранилище упало в уровне на 2,5 метра. В Херсоне поднятие воды на 5 метров. Еще в эти сутки она будет подниматься", - сказал он.

По его словам, уровень срабатывания в Каховском водохранилище несколько приостанавливается: если вчера наблюдали срабатывание от 30 до 40 см, то сегодня это 5-7 см.

"Это говорит о том, что срабатывание будет не за четыре дня, а все же растянется во времени. Оно уже не будет нести таких катастрофических последствий, но может расширяться. То есть будет увеличиваться не высота подтоплений, а ширина", - добавил Сирота.

Ситуация в Херсоне

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что самая критическая ситуация в городе и наиболее подтопленный - микрорайон Корабел. "Это Остров, как его называют среди людей. Там вода поднялась до трех метров и это самый затопленный район, фактически оказавшийся под водой. Также продолжаются подтопления в районе Речпорта. Несколько улиц там затоплено. Также подтоплен поселок Антоновка", - рассказал Хлань.

Он отметил, что в основном город Херсон находится на более высоких позициях. "Поэтому можно сказать, что до 20% города подтоплено", - добавил Хлань.

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года около 3 часов. Разрушение вызвало масштабное наводнение. Под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов , преимущественно на оккупированной территории.

По данным британской разведки, дамба продолжит разрушаться в течение следующих нескольких дней, что приведет к новым наводнениям.

Как сообщало РБК-Украина, научные расчеты показывают, что волна после подрыва россиянами Каховской ГЭС будет сходить в течение двух дней. Максимальная высота подъема воды составит 3 метра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон