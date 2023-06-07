Наводнение расширится: в "Укргидроэнерго" дали прогноз последствий подрыва Каховской ГЭС

После подрыва россиянами Каховской ГЭС уровень воды продолжает расти. Ожидается, что в дальнейшем будет увеличиваться не высота подтоплений, а ширина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты во время телемарафона.
"Мы видим, что Каховское водохранилище упало в уровне на 2,5 метра. В Херсоне поднятие воды на 5 метров. Еще в эти сутки она будет подниматься", - сказал он.
По его словам, уровень срабатывания в Каховском водохранилище несколько приостанавливается: если вчера наблюдали срабатывание от 30 до 40 см, то сегодня это 5-7 см.
"Это говорит о том, что срабатывание будет не за четыре дня, а все же растянется во времени. Оно уже не будет нести таких катастрофических последствий, но может расширяться. То есть будет увеличиваться не высота подтоплений, а ширина", - добавил Сирота.
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что самая критическая ситуация в городе и наиболее подтопленный - микрорайон Корабел. "Это Остров, как его называют среди людей. Там вода поднялась до трех метров и это самый затопленный район, фактически оказавшийся под водой. Также продолжаются подтопления в районе Речпорта. Несколько улиц там затоплено. Также подтоплен поселок Антоновка", - рассказал Хлань.
Он отметил, что в основном город Херсон находится на более высоких позициях. "Поэтому можно сказать, что до 20% города подтоплено", - добавил Хлань.
Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года около 3 часов. Разрушение вызвало масштабное наводнение. Под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов , преимущественно на оккупированной территории.
По данным британской разведки, дамба продолжит разрушаться в течение следующих нескольких дней, что приведет к новым наводнениям.
Как сообщало РБК-Украина, научные расчеты показывают, что волна после подрыва россиянами Каховской ГЭС будет сходить в течение двух дней. Максимальная высота подъема воды составит 3 метра.
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