Руйнування греблі Каховської ГЕС може спричинити додаткову повінь, - британська розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як наголошується у зведенні, Каховська ГЕС, контрольована Росією, частково була зруйнована близько 3 години ранку 6 червня 2023 року. До 12:00 вся східна частина греблі та велика частина гідро- та інженерної інфраструктури були знесені.

При цьому рівень води в Каховському водосховищі перед обваленням був рекордно високим, що призвело до затоплення території нижче особливо великого обсягу води.

За даними британської розвідки, Запорізька АЕС, розташована за 120 км від греблі, навряд чи зіткнеться з негайними додатковими проблемами безпеки через падіння рівня води у водосховищі.

"Структура греблі, ймовірно, ще більше погіршиться протягом наступних кількох днів, що призведе до нових повеней", - зазначають у Міноборони Британії.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня 2023 року близько 3 години. Руйнування викликало масштабну повінь. Під загрозою затоплення перебувають близько 80 населених пунктів, переважно на окупованій території.

Як повідомляло РБК-Україна, наукові розрахунки показують, що хвиля після підриву росіянами Каховської ГЕС сходитиме протягом двох днів. Максимальна висота підйому води становитиме 3 метри.

Максимальний рівень води спостерігатиметься протягом двох днів у районі Нової Каховки. У Херсоні паводкова хвиля вже не така висока - близько 1,5-1,7 метра.