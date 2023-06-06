Наслідки підриву Каховської ГЕС: як високо підніметься вода та як довго триватиме повінь

Наукові розрахунки показують, що хвиля після підриву росіянами Каховської ГЕС буде сходити упродовж двох днів. Максимальна висота підйому води становитиме 3 метри.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший науковий співробітник Херсонського державного аграрно-економічного університету к.геогр.н. Євген Коржов.

Як зазначив науковець, площа підтоплення берегової смуги становитиме 100 кв. км. "Зона ураження набагато більша", - сказав він, зазначивши, що у пониззі Дніпра затопить ще близько 500 кв. км.

За його словами, до зони ураження також входить площа Каховського водосховища, яке після сходу води стане центром екологічних проблем протягом десятиліть.

Крім того, потерпатиме Дніпро-Бузький лиман. "Починається катастрофа з Каховського водосховища. Усі заражені води при маленькому дощику будуть стікати в пониззя Дніпра і до лиману", - сказав Коржов.

Підйом води

Розрахунки свідчать, що максимальний рівень води буде спостерігатися протягом двох днів в районі Нової Каховки та Козацького і селищ поруч до 15-го кілометру від Каховської ГЕС.

"Затоплення становитиме до 3 метрів від середнього рівня води. Зараз триває підтоплення на такому рівні", - сказав він.

За його словами, у Херсоні паводкова хвиля вже не така висока - зараз вона близько 1,5-1,7 метра. Водночас у місті спостерігається затоплення прибережних масивів, особливо району Острів, який не дуже високо над рівнем води.

"Інша ж частина Херсону не постраждала, хоча прибережні будинки також затоплюються", - повідомив науковець.

Тривалість повені

Розрахунки показують, що проходження першої хвилі затоплення очікується протягом наступних двох днів. "Тобто сьогодні-завтра ще може бути найвищий рівень", - пояснив Коржов.

За його словами, потім буде поступово відбуватися зниження рівня води.

Відновлення Каховської ГЕС

Коржов висловив сумнів, що Каховську ГЕС, яку будували багато років, вдасться швидко відновити в нинішніх умовах, оскільки це вимагає дуже значних вкладень праці та фінансових ресурсів.

"У нинішніх реаліях я навіть не можу увити, хто і за який кошт може це зробити. На відновлення потрібні колосальні ресурси", - сказав він.