Повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетного удару по Україні - фейк, - ГУР

"Дане повідомлення - фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки. Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що Росія, не маючи можливості підкорити українців силою, намагається залякати населення і створити паніку, застосовуючи психологічний тиск.

"Просимо бути пильними та стійкими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги - безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям", - закликали в ГУР.