Сообщения об угрозе "особо массированного" ракетного удара по Украине - фейк, - ГУР

"Данное сообщение - фейк, оно содержит типичные для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. Призываем доверять информации только с официальных ресурсов и от спикеров ГУР МО", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Россия, не имея возможности подчинить украинцев силой, пытается запугать население и создать панику, применяя психологическое давление.

"Просим быть бдительными и стойкими. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги - безопаснее переждать в укрытии. Впрочем, призываем не поддаваться паническим настроениям", - призвали в ГУР.