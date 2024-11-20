RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Сообщения об угрозе "особо массированного" ракетного удара по Украине - фейк, - ГУР

Иллюстративное фото (armyinfo)
Автор: Валерия Полищук

Российские пропагандисты распространяют через мессенджеры и социальные сети фейковые сообщения якобы от имени Главного управления разведки Украины (ГУР). В них говорится об "особо массированном" ракетно-бомбовом ударе по украинским городам, который якобы должен состояться сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"Данное сообщение - фейк, оно содержит типичные для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. Призываем доверять информации только с официальных ресурсов и от спикеров ГУР МО", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что Россия, не имея возможности подчинить украинцев силой, пытается запугать население и создать панику, применяя психологическое давление.

"Просим быть бдительными и стойкими. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги - безопаснее переждать в укрытии. Впрочем, призываем не поддаваться паническим настроениям", - призвали в ГУР.

 

Предупреждение об атаке на Украину

Посольство США в Киеве предупредило о возможных обстрелах Украины 20 ноября. В связи с этим посольство временно закрыто, а сотрудникам рекомендовано оставаться в укрытии.

Также посольства в Киеве закрыли Испания и Италия, сославшись на угрозу российских атак. Позже о закрытии своего посольства в Киеве сообщила и Греция.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что Россия в течение нескольких месяцев накапливала запасы ракет для нанесения серии ударов по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРВойна России против Украины