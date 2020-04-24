С повестки дня заседания Рады сняли два законопроекта

С повестки дня внеочередного заседания парламента, которое проходит 24 апреля 2020 года, сняли два законопроекта. Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Разумков, 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Раде "с повторным письмом о проведении повторного внеочередного заседания с уточненным порядком дня".

По его словам, из повестки дня исключен проект закона о фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве №3205, №3205-1, а также проект закона о внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования №2234.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада собралась на внеочередное заседание 24 апреля. В зале зарегистрировались 332 народных депутата.

Как сообщало РБК-Украина, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что в Раде в пятницу будет два внеочередных заседания.