З порядку денного засідання Ради зняли два законопроекти

З порядку денного позачергового засідання парламенту, яке відбувається 24 квітня 2020 року, зняли два законопроекти. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Разумков, 23 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до Ради "з повторним листом щодо проведення повторного позачергового засідання з уточненим порядком денним".

За його словами, з порядку денного виключено проект закону про фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві №3205, №3205-1, а також проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування №2234.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада зібралася на позачергове засідання 24 квітня. У залі зареєструвалися 332 народних депутати.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що в Раді в п'ятницю буде два позачергових засідання.