Повертаються в Росію? McDonald's подав в Роспатент заявку на реєстрацію бренду

Як стверджує держагентство з посиланням на документи відомства, заявку відправили ще в грудні 2024 року, але лише зараз Роспатент прийняв її до розгляду.

Як відомо, під товарним знаком "Макдоналдс" компанія хоче виробляти та продавати в Росії напої та їжу швидкого приготування, надавати ресторанні послуги та здійснювати доставку їжі.

Що говорять в McDonaldʼs

Прес-служба McDonaldʼs пояснила, що в грудні 2024 року корпорація дійсно подала заявку на перереєстрацію торгових марок, але з єдиною причиною.

"Єдина причина, з якою це зробили - щоб захистити наш бренд і не дозволити стороннім бізнесам чи особам у Росії використовувати наші торгівельні марки у їхніх інтересах", - пояснили в компанії.

За їх даними, компанія регулярно поновлює право власності своїх торговельних марок по всьому світу, навіть у тих країнах, де вони не вели або вже не ведуть жодної діяльності.